Así fue el ingreso de Ignacia Michelson a Gran Hermano

Este jueves tres participantes hicieron ingreso a "Gran Hermano", siendo Ignacia Michelson la última en entrar al reality.

La chica reality, conocida por ser parte de "Resistiré" y "Acapulco Shore", ingresó a la casa en horario prime, siguiendo los ingresos de Scarlette Galez y Federico Farrell.

Al saludar a sus compañeros, la ex de Marcianeke evitó saludar a Francisca Maira, con quien ya adelantó tener una mala relación desde afuera.

"Tú no me saludes. Lo único falso que quiero son mis tetas, tú sabes por qué", lanzó la DJ a la creadora de contenido en Only Fans.

🔴 Ingresó el 3° nuevo participante: La Michelson, ingresó BA SA DÍ SI MA🔥 #GranHermanoCHV #TheLulosShow



Ignacia Michelson, 30 años, estudió Derecho, es influencer, DJ, fue integrante de Acapulco Shore y Resistiré, vende contenido para adultos a través de Unlok pic.twitter.com/qFbsCWvJEk — Alee (@SoyAleeOrtiz) September 1, 2023

Posteriormente, la modelo decidió encarar a Maira, acusándola de "no decir las cosas a la cara".

"Hemos tenido varios conflictos, hemos hablado y yo siento que tú eres buena onda en la cara pero por detrás andas con la cizaña (...) lo mismo que estás haciendo con Cony, lo haces afuera", lanzó Michelson sin filtro.