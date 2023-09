Live action "One Piece" fue renovada para la temporada 2 por Netflix

En menos de un mes desde su estreno, la serie live action "One Piece" fue renovada para una segunda temporada.

Netflix decidió sumar una temporada 2 a la producción basada en el exitoso manga del mismo nombre y que en su primera temporada tuvo ocho capítulos.

El creador de la serie, Eiichiro Oda, fue el encargado del anuncio y adelantó que el elenco principal de los "Sombrero de Paja" ahora necesitará "un gran doctor".

