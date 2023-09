Marvel aplaza el estreno de sus series: así queda el calendario del MCU

A raíz de la huelga que afecta a Hollywood, Marvel Studios ha decidido modificar su calendario de estrenos.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la empresa perteneciente a Disney decidió difundir su contenido con una estrategia "más prudente", reorganizando el estreno de más de cinco de sus títulos con el fin de "centrar sus esfuerzos en hacer de cada título un evento para los fanáticos y el público".

El nuevo cronograma del MCU

De acuerdo al nuevo calendario, la segunda temporada de "What If...?", la serie animada ganadora del Emmy, llegará a Disney+ cerca de navidad, pese a no tener una temática navideña.

Los live action "Echo", spin-off de "Hawkeye", y "X-Men '97", programadas originalmente para el segundo semestre del 2023, también se verán afectados con este cambio, llegando a inicios del próximo año.

En cuanto a "Agatha: Darkhold Diaries", spin-off de "WandaVision" protagonizado por Kathryn Hahn, el show que estaba fijado para diciembre de este año, finalmente estrenará alrededor de septiembre y octubre del 2024.

Por otro lado, series como "Ironheart", que alcanzó a terminar su rodaje antes de las huelgas, y "Daredevil: Born Again" y "Wonder Man", cuyas producciones quedaron a medias, aún no tienen una fecha de estreno definida.

Sin embargo, la segunda temporada de "Loki", protagonizada por Tom Hiddleston como el "Dios del engaño", mantendrá su cronograma original, llegando al streaming el próximo 6 de octubre.