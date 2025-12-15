"Debimos escucharlo": Las palabras de los Reiner sobre su hijo, hoy sospechoso de su muerte

La detención de Nick Reiner, hijo de Rob y Michele Reiner, reavivó las declaraciones que su familia realizó hace una década sobre su relación y las adicciones del joven de 32 años, quien permanece detenido como principal sospechoso de la muerte de sus padres, bajo una fianza de 4 millones de dólares.

Diez años antes del crimen, Rob y Nick hablaron abiertamente de sus conflictos al presentar la película "Being Charlie" (2015), un proyecto semiautobiográfico inspirado en la experiencia de Nick con las drogas.

En una entrevista con BUILD Series, el director reconoció que: "El proceso completo me hizo entenderlo mucho más y creo que me hizo un mejor padre".

Nick también describió en esa conversación cómo la colaboración cambió su vínculo: "No nos unimos mucho cuando yo era niño... pero cuando lo vi dirigir, fue algo que me interesó y me hizo sentir más cercano a él".

El filme retrata a un joven adicto enfrentado a sus padres por el uso de "amor duro", un enfoque que Rob admitiría luego que nunca sintió propio. En declaraciones recogidas por Los Angeles Times, sostuvo: "Cuando Nick nos decía que no estaba funcionando, no escuchábamos".

"Estábamos desesperados y confiamos en expertos cuando debimos escuchar a nuestro hijo", dijo el director. Michele Singer Reiner agregó: "Nos decían que él mentía y que intentaba manipularnos. Y les creímos".

17 internaciones

Nick, por su parte, relató en 2016 a PEOPLE el impacto de ese período, marcado por 17 internaciones en rehabilitación y episodios de situación de calle: "Si quería hacerlo a mi manera y no entrar a los programas que me sugerían, tenía que ser indigente", dijo.

Años después, Rob resumió en BUILD Series la lección que extrajo como padre: "Si tu hijo está pasando por momentos difíciles, tu trabajo principal es mantenerlo a salvo... probablemente debí confiar más en mi propio instinto".

Hoy, estos cobraron nueva relevancia luego de que medios estadounidenses reportaran que, la noche previa al hallazgo de los cuerpos, padre e hijo habrían protagonizado una fuerte discusión en una reunión social, reportó TMZ.