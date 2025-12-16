"Amelia": AK4:20 estrena canción tras convertirse en padre junto a Ignacia Antonia

La influencer Ignacia Antonia y el cantante urbano AK4:20 anunciaron el nacimiento de su primera hija, Amelia, generando una inmediata ola de reacciones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores y cercanos.

El anuncio fue realizado a través de Instagram, donde la creadora de contenido compartió un mensaje cargado de emoción: "Te amo desde el primer segundo que supe que vendrías a este mundo, bienvenida mi princesa Amelia". Horas más tarde, subió capturas del cantante con su primera hija a sus historias.

Por su parte, AK420 también confirmó la noticia en sus redes sociales: "BIENVENIDA AL MUNDO AMELIA IGNACIA DEMONTE HERNÁNDEZ". El artista compartió además registros posteriores al parto, donde se le ve junto a su pareja y sosteniendo a su hija en brazos.

El mismo día del nacimiento de Amelia Ignacia Demonte Hernández, AK4:20 lanzó la canción "Amelia", creado especialmente para su hija: "YA LLEGASTE AL MUNDO Y YA SALIÓ TU CANCIÓN MI AMOR TAL CUAL LO PLANEAMOS. VAYAN A ESCUCHAR "AMELIA" X TODAS LAS PLATAFORMAS", escribió en sus redes.

La canción destaca por su tono íntimo y emocional, con versos que reflejan la espera, el amor y la protección paterna, como cuando canta: "Espero que llegue el día para poder cargarte y nunca más soltarte, lo siento"/ "280 días te esperé y te juro la vida te voy a cuidar" .

Además, el cantante reveló en el videoclip un tatuaje en su espalda con el nombre de la recién nacida.