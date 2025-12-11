Live Nation y Be Live Entertainment sellan alianza para la administración del Movistar Arena

Las empresas estadounidenses Live Nation Entertainment y Be Live Entertainment Group anunciaron una nueva alianza que permitirá a esta última convertirse en accionista mayoritario del Movistar Arena.

El recinto, con capacidad para 15.000 personas, alberga más de 170 espectáculos al año provenientes de giras globales, artistas regionales y talento chileno, y recibe a más de un millón de asistentes anuales.

Esta alianza permitirá a Live Nation enfocarse en mejorar la experiencia del público, fortalecer las capacidades de producción y ampliar las oportunidades para presentaciones tanto de artistas internacionales como de talento local en el recinto.

"Latinoamérica es una de las regiones más vibrantes del mundo en música en vivo, y Chile es una parada fundamental para los artistas en gira por el continente," señaló Michael Rapino, CEO y Presidente de Live Nation.

Por su parte Daniel Hiller, CEO de Be Live Entertainment Group, resaltó que "esto nos

permitirá elevar nuestra programación, ampliar las oportunidades para artistas y fans, y

asegurar que el recinto se mantenga como un referente regional por muchos años".

Be Live Entertainment Group es un grupo empresarial de entretenimiento en vivo en Latinoamérica, con operaciones de Venue management (Movistar Arena Chile y Colombia), Producción de eventos en vivo y festivales (Bizarro) y Hospitalidad y servicios de alimentos y bebidas (Caba y Vive Snack).