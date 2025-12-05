Stewart Copeland sobre The Police en Viña 1982: "Me disculpo 40 años después"

El exbaterista de The Police, Stewart Copeland, volverá a Chile el 15 de diciembre con su espectáculo "Police Deranged for Orchestra", y en antesala al show repasó en conversación con Culto, de La Tercera el giro de carrera que lo llevó de la batería del rock al mundo de la música orquestal.

Copeland relató cómo su colaboración con Francis Ford Coppola marcó un punto de inflexión: "Salí inmediatamente de ese mundo venenoso (de The Police)", dijo, debido al conflicto interno que vivía la banda. Según él, trabajar en composición cinematográfica era "mucho más cómodo, creativo y hermoso".

Sobre su proyecto actual, Copeland explicó que al adaptar las canciones al formato orquestal redescubrió la complejidad de la música de The Police: "Fue la primera vez que me di cuenta de que algunas de esas letras son muy profundas. El hombre (Sting) es un genio. ¿Quién lo diría?" comentó.

"Fue nuestro error"

También habló del polémico paso del grupo por el Festival de Viña del Mar 1982: "En 1982, Chile era un país muy diferente y se notaba en las calles. Teníamos a alguien con nosotros todo el tiempo para asegurarnos de no hacer nada que amenazara a la junta de gobierno, y cometimos algunos errores".

Contó que en la conferencia de prensa en el aeropuerto, al ver las banderas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Chile, "con nuestra actitud punk rock, las destrozamos todas".

Según Copeland, su banda actuó sin pensar, ignorando el contexto local y el respeto que merecía la bandera chilena, reconociendo que: "Ese fue nuestro error, y me disculpo 40 años después por esa estupidez que hicimos en Viña. Eso molestó a la gente y ahora entiendo porqué".

Pese a ello, Copeland insistió que: "Fue un gran concierto. Cuando volvimos muchos años después, nos dimos cuenta de que era un país distinto". Señaló que al volver en 2007, sintió que "fue como terminar una fase".