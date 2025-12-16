"Enfermo e irresponsable": Jimmy Kimmel arremete contra Trump por su comentario sobre los Reiner

El comediante estadounidense Jimmy Kimmel criticó con dureza al presidente Donald Trump, a quien calificó de "hombre enfermo e irresponsable", tras el mensaje que el mandatario publicó sobre la muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele.

Kimmel abordó el tema al inicio del monólogo de su programa "Jimmy Kimmel Live", donde repasó la actualidad internacional y mencionó, entre otros hechos, los atentados en Sidney y el asesinato del matrimonio Reiner en su domicilio de Brentwood, en el condado de Los Ángeles.

Durante su intervención, el presentador apuntó directamente a la reacción presidencial ante el crimen: "Lo que necesitamos en un momento como este, además de sentido común en lo que respecta a las armas y la salud mental, es compasión y liderazgo", afirmó, en referencia al contexto de violencia y conmoción pública.

Kimmel añadió que esa respuesta no llegó desde la Casa Blanca: "No obtuvimos eso de nuestro presidente, porque no tiene nada que dar. En cambio, tuvimos a un tonto divagando sobre tonterías".

"Tuvimos un breve momento de respeto por nuestros amigos en Australia, tuvimos un breve momento de condolencia seguido de un cosas que les pasaron a los estudiantes de Brown y para Rob y Michele Reiner tuvimos esta publicación", dijo el conductor, mostrando el mensaje de Trump en Truth Social.

Luego de leer la publicación, Kimmel dijo: "Es tan odioso y vil, cuando lo vi por primera vez pensé que era falso". Luego, mostró la respuesta que obtuvo una reportera por parte de Trump al ser consultado por sus dichos: "Así que no fui fan de Rob Reiner en absoluto, de ninguna manera. Pienso que era muy malo para nuestro país".