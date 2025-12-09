"Estoy contra el odio": Sydney Sweeney aclara polémica publicitaria ad portas de nuevos estrenos

Sydney Sweeney enfrenta semanas decisivas en su carrera, tras la polémica por su campaña con American Eagle y en paralelo al estreno de "The Housemaid" y el regreso de "Euphoria".

El escenario se tensionó luego del bajo desempeño de su último filme, "Christy", que debutó con $1,4 millones de dólares, uno de los peores arranques de la historia del cine para una producción en más de 2.000 salas.

La campaña "Sydney Sweeney Has Great Jeans" generó cuestionamientos por el uso del eslogan y su lectura asociada a "genes", una referencia a una connotación racial. La marca sostuvo que el mensaje se refería únicamente a la línea de denim y a su rol como rostro.

En entrevista con PEOPLE, la actriz expresó su desconcierto ante la polémica y afirmó: "Honestamente, me sorprendió la reacción. Lo hice porque me encantan los jeans y la marca. No apoyo las interpretaciones que algunas personas eligieron vincular a la campaña".

Sweeney agregó: "muchos han asignado motivos y etiquetas que no son reales" y afirmó estar "en contra del odio y la división". También reconoció que "mi silencio ha ampliado la división, no la ha cerrado".

La actriz indicó que espera que esta etapa permita corregir interpretaciones públicas sobre su figura y retomar el foco en su trabajo audiovisual, con la esperanza de que "lo que nos une tenga más espacio que lo que nos separa".