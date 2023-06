Ucrania promete reformas que faciliten la inversión extranjera para su reconstrucción

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este miércoles que su gobierno ha emprendido reformas internas que darán "la confianza" necesaria a los inversores extranjeros para que contribuyan a la reconstrucción de su país.

Zelenski intervino de forma telemática en la segunda Conferencia de recuperación de Ucrania (URC 2023), que reúne en Londres hasta el jueves a un millar de participantes entre líderes políticos, empresarios y representantes de la sociedad civil de 60 países.

La cita, coorganizada por Londres y Kiev, busca obtener financiación y compromisos de inversión a fin de impulsar la economía y la sociedad ucranianas tanto a corto como a largo plazo.

First important news from the #URC2023 conference in London. @RishiSunak announced a new $3 billion 🇬🇧 financial support package for Ukraine. @vonderleyen proposed a new €50 billion 🇪🇺 Facility to support the reconstruction of 🇺🇦. @SecBlinken announced a new $1.3 billion 🇺🇸 aid…