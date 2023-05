En una entrevista para las emisoras del servicio público miembros de Eurovision News, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló que necesita más tiempo para realizar una contraofensiva contra las fuerzas rusas. El mandatario indicó que el Ejército aún necesitaba "algunas cosas", incluidos vehículos blindados. "Me gustaría que fuera una sorpresa desagradable, y no al revés", agregó. Hasta ahora, la guerra ha provocado casi 17 millones de desplazados internos y seis millones de personas todavía no han podido regresar a sus hogares.

LEER ARTICULO COMPLETO