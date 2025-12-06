Diosdado Cabello: Venezuela está en una revolución pacífica, pero no desarmada

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este sábado que su país está en "una revolución pacífica, pero no es una revolución desarmada".

Durante una juramentación de comandos de comunidad bolivarianos, transmitida desde el estado Monagas por la televisión estatal, el "número dos" de la dictadura chavista recordó que Nicolás Maduro ordenó, hace meses, una "resistencia activa prolongada", pero también "ofensiva permanente" para defender Venezuela.

"Una resistencia activa prolongada. ¿Qué significa? El país no se paraliza. Seguimos trabajando, disfrutando, seguimos haciendo lo que hacemos todos los días en este país, pero pendientes de los detalles. (...) No nos podemos dejar arrinconar por nadie", dijo Cabello.

Dijo que los últimos han sido "cuatro meses intensos de amenazas" por parte de Estados Unidos, país al que acusó de ejercer "terrorismo psicológico" contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y contra los venezolanos.

"Todos los días una amenaza. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que nos van a doblegar por el miedo. Y no nos conocen. No saben de qué estamos hechos", subrayó el también ministro de Interior.

"El que se meta con Venezuela debe tener muy claro que no será una cosa de 48 horas, de tres días, no será una cosa de un mes... Si no se meten con nosotros, perfecto. Si se meten con nosotros, ahí estamos", enfatizó, haciendo jurar a los presentes su compromiso de "asegurar la defensa" de Venezuela y "derrotar al imperialismo".

"Todas las formas de lucha"

El viernes, Nicolás Maduro también condenó la "amenaza y agresión imperialista" desproporcionada, innecesaria e ilegal, "a la luz de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional".

Además, pidió a los cuerpos policiales estudiar, tanto en la teoría como en la práctica, todo lo relacionado con la "resistencia popular prolongada" y también "todas las formas de lucha armada popular, militar, policial".

El dictador sostuvo que en cada institución policial debe haber "un plan de ofensiva permanente".

Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, cerca de la frontera con Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Venezuela ha denunciado como una "amenaza" que busca propiciar un cambio de Gobierno.