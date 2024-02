12:02 - | José Luis Murillo, gerente general de Esval: Vamos a suspender el cobro en toda la zona cero, más de nueve mil hogares, sin importar si las casas fueron afectadas o no

11:18 - | Presidente Gabriel Boric: La solidaridad internacional está activa (...) he recibido mensajes hasta de Letonia y Rumania

11:04 - | El SII publicó una resolución que condona los intereses y multas para contribuyentes afectados por los incendios forestales que no puedan pagar sus obligaciones tributarias en el plazo legal, debido a la grave situación que enfrentan

#SENAPREDInforma ¡ATENCIÓN! Por incendio forestal, se solicita evacuar el sector Loma del Medio, en la comuna de San Pablo, Región de Los Lagos. #SENAPRED activó mensajería #SAE . Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad. Durante la evacuación, no olvides%u2026 pic.twitter.com/nMWfaI3Jng

20:13 - | Prisión preventiva para sujeto que realizó una quema no autorizada en el sector de Rengalí en Temuco, generando un incendio en la comuna

18:45 - | Ministra de Salud (s) Andrea Albagli: Hasta el momento no hemos tenido afectación de infraestructura de nuestra red de salud, que sigue operativa y entregando atención a quiénes lo necesiten, independiente del motivo de consulta

12:46 - | [En vivo] Fiscal regional de Valparaíso: Ayer la Armada detuvo a dos personas, pero Carabineros no recibió ningún antecedente de donde fueron detenidos, en qué circunstancias, no hay declaración. Frente a eso, no tenemos elementos para haber trabajado