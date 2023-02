Tras una reunión, esta noche de viernes, del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres en Concepción, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, recalcó la importancia de obedecer a la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que envía alertas a los celulares y que se ha transformado en un elemento clave para instruir evacuaciones en medio de la catástrofe por los incendios forestales que asola a la zona centro y sur del país. La autoridad reprochó que, al recibir estas alertas, "las personas tienden a quedarse en sus viviendas y pensar que la situación no es tan grave". Sin embargo, la realidad es que cuando se envía un mensaje SAE "se les dice a las personas que sus vidas están en peligro y se les pide evacuar para salvar la vida de esa persona y la de su familia (...) No se puede pensar que no es tan grave", remarcó.

