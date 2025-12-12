Síguenos:
A 15 años del 27-F, alumnos de Juan Fernández podrán volver a estudiar en un colegio

El alcalde del archipiélago de Juan Fernández, Pablo Manríquez, abordó en Cooperativa la instalación de la primera piedra del recinto que reemplazará al Colegio Insular Robinson Crusoe, que fue arrasado por el tsunami causado por el terremoto de 2010.

La construcción del recinto tardó 15 años en iniciarse, periodo en el cual los alumnos afectados estudiaban "en un colegio container que tenía una duración de tres años", dijo el jefe comunal.

"Teníamos un abandono del Estado. Es imposible que, después del tsunami, todavía ni se construya el único colegio en la comuna. Para nosotros venía siendo el proyecto más prioritario, pero también era difícil: todas las políticas nacionales en Chile están hechas como si fueran para Santiago o Valparaíso", fustigó Manríquez.

