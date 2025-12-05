Síguenos:
Doctora por ley que prohíbe celulares en colegios: El desafío es cómo la implementamos

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
La doctora Viviana Hojman Acelocivi, directora ejecutiva del Programa de Convivencia Educativa Valoras UC, valoró la reciente aprobación -en la Cámara de Diputados- de la ley que regula el uso de celulares en colegios y aseguró que el verdadero desafío no es la prohibición de los aparatos, sino la manera en cómo será implementada la normativa.

En conversación con Lo Que Queda del Día en Cooperativa, la académica advirtió que "el gran desafío de cortar los celulares en las escuelas va a ser cómo generamos la norma, de cómo vamos a hacer estos reglamentos que propone la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Que cada colegio tiene que hacer un reglamento que haga sentido a su comunidad, en que se integren prácticas lógicas de funcionamiento".

"Eso yo diría es urgente y muy importante que se converse con los estudiantes sobre el sentido y cuáles son los límites de la medida, y creo que ellos también van a poder entender que esta es una medida razonable", complementó.

