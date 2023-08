14:14 - | Exministro Ávila: No hay mejor nombre para sucederme que Nicolás Cataldo (...) voy a tener un poco más de tiempo para reconstruir mi partido

14:01 - | Diputado Eric Aedo (DC) quedó "con gusto a poco" tras cambio de gabinete: "¿Por qué no hubo cambios en Vivienda y Obras Públicas?"

14:00 - | Diputado Andrés Celis (RN): No sé si Carolina Arredondo podrá manejar un ministerio complejo como Culturas

13:55 - | Presidente Boric: Chile es un país que se mira como ejemplo (...) hemos alcanzado niveles de desarrollo que otros países no han logrado

13:49 - | Presidente Boric: Chile no nos va a perdonar si no somos capaces de avanzar en soluciones donde los diagnósticos están claros hace tiempo

13:17 - | Eugenio Guzmán sobre consecuencias del cambio en el diálogo con la oposición: Desafortunadamente el Gobierno tiene que abordarlo, no sé cuál es la moneda de cambio, pero ahí está pendiente, no sé si quieren ir en este caso por la Dirección de Presupuesto.

13:16 - | Eugenio Guzmán sobre consecuencias del cambio en el diálogo con la oposición: Yo creo que un nudo que ahí está pendiente y no sabemos qué es lo que va hacer la oposición, es respecto a la Dirección de Presupuesto.

10:49 - | En cuanto a las negociaciones con la oposición, Vallejo insistió que "ya no hay excusas para no dialogar ni llegar a acuerdo (...) no desaprovechemos este escenario".