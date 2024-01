El exministro Genaro Arriagada (ex-DC) criticó en el Primer Café al diputado de la UDI Cristián Labbé, quien ayer, en el marco en el marco de la sesión en que se revisó la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), trató de "abuelo chocho" al secretario de Estado. "Ministro, no lo conozco mucho, pero he escuchado que usted ha tenido una trayectoria intachable. A mí me queda una sola duda dentro de todo esto ¿Por qué usted, como abuelo chocho, sigue defendiendo lo indefendible?", fue la frase del parlamentario gremialista. "Son expresiones de una ordinariez que no se condice con el respeto que los propios parlamentarios deben a su función. Me pareció de un gusto bastardo", sostuvo Arriagada.

