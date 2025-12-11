Delitos sexuales: Corte revocó fallo y sobreseyó por prescripción a dos religiosos maristas

Otro caso por denuncias de delitos sexuales en contra de religiosos tuvo un sobreseimiento en tribunales, luego de que la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera -por unanimidad- la prescripción respecto a los dos acusados en el llamado "Caso Maristas".

Se trata de los hermanos maristas Abel Pérez y Adolfo Fuentes, quienes fueron investigados por abuso sexual y violación, pero "a la fecha en que se dirigió el procedimiento en contra de los imputados, más de 30 años después de los hechos, se había superado con creces, en lo que a ambos respecta, el tiempo de prescripción de la acción penal de los ilícitos objeto de las querellas".

La decisión fue adoptada por los ministros José Pablo Rodríguez y Carlos Cosma (suplente), más la abogada integrante Magaly Correa; y va en línea del veredicto que también sobreseyó por prescripción al exsacerdote Cristián Precht, en el mismo caso.

El abogado Daniel Mackinnon, representante de Pérez y Fuentes, llevó al tribunal de alzada la decisión de primera instancia, pues el 34° Juzgado del Crimen había rechazado el sobreseimiento.

Además, y en línea con lo que planteó el jesuita Felipe Berríos, ahora también sobreseído por prescripción, el profesional arremetió contra la Fundación para la Confianza y su representante, el jurista Juan Pablo Hermosilla.

"El sobreseimiento es ajustado a derecho por cuanto los hechos imputados son de hace más de 30 y 40 años. En lo que respecta a la Fundación para la Confianza, querellante en esta causa, y la seguidilla de causas en que se ha decretado sobreseimiento por prescripción, es una muestra de lo que ocurre cuando se litiga con un interés mercantilista sin indicarle a los respectivos representados que sus acciones se encuentran prescritas y que no tienen ningún futuro judicial", acusó.