Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago22.0°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Iglesia Católica

Delitos sexuales: Corte revocó fallo y sobreseyó por prescripción a dos religiosos maristas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El abogado de los acusados apuntó, tal como hiciera el jesuita Felipe Berríos, contra la Fundación para la Confianza.

Delitos sexuales: Corte revocó fallo y sobreseyó por prescripción a dos religiosos maristas
 Cooperativa archivo

Varios de los abusos sexuales denunciados tuvieron como escenario el Instituto Alonso de Ercilla de Santiago, colegio de la congregación.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Otro caso por denuncias de delitos sexuales en contra de religiosos tuvo un sobreseimiento en tribunales, luego de que la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera -por unanimidad- la prescripción respecto a los dos acusados en el llamado "Caso Maristas".

Se trata de los hermanos maristas Abel Pérez y Adolfo Fuentes, quienes fueron investigados por abuso sexual y violación, pero "a la fecha en que se dirigió el procedimiento en contra de los imputados, más de 30 años después de los hechos, se había superado con creces, en lo que a ambos respecta, el tiempo de prescripción de la acción penal de los ilícitos objeto de las querellas".

La decisión fue adoptada por los ministros José Pablo Rodríguez y Carlos Cosma (suplente), más la abogada integrante Magaly Correa; y va en línea del veredicto que también sobreseyó por prescripción al exsacerdote Cristián Precht, en el mismo caso.

El abogado Daniel Mackinnon, representante de Pérez y Fuentes, llevó al tribunal de alzada la decisión de primera instancia, pues el 34° Juzgado del Crimen había rechazado el sobreseimiento.

Además, y en línea con lo que planteó el jesuita Felipe Berríos, ahora también sobreseído por prescripción, el profesional arremetió contra la Fundación para la Confianza y su representante, el jurista Juan Pablo Hermosilla.

"El sobreseimiento es ajustado a derecho por cuanto los hechos imputados son de hace más de 30 y 40 años. En lo que respecta a la Fundación para la Confianza, querellante en esta causa, y la seguidilla de causas en que se ha decretado sobreseimiento por prescripción, es una muestra de lo que ocurre cuando se litiga con un interés mercantilista sin indicarle a los respectivos representados que sus acciones se encuentran prescritas y que no tienen ningún futuro judicial", acusó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada