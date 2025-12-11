"Muñeca bielorrusa": Juez Simpertigue es investigado ahora como imputado

El ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue -bajo la lupa por sus vínculos con acusados de la "trama bielorrusa"- ahora es investigado en el caso en calidad de imputado.

Así lo confirmó la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, que lidera la indagación y que recordó que el magistrado, hasta ahora, era considerado solamente un sujeto de interés.

A Simpertigue se le acusa de haber viajado al extranjero con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas -ambos en prisión preventiva por la "trama bielorrusa"- días después de que la justicia fallara a favor del consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec, que mantenía un litigio judicial con Codelco.

Dicho fallo (en el que Simpertigue votó a favor del consorcio) estuvo influenciado por una coima que, mediante la intermediación de Vargas y Lagos, llegó a las manos de la destituida jueza Ángela Vivanco, que presidió la Tercera Sala que resolvió la disputa judicial provechosa a Belaz Movitec, según acusa la Fiscalía.

Simpertigue también es investigado bajo la arista "Fundamenta", donde el Ministerio Público investiga un pago a la inmobiliaria homónima que tuvo como presunto objetivo remover al entonces ministro Sergio Muñoz de la causa Egaña, a fin de posicionar a Vivanco en la presidencia de la instancia e integrar, en la sala, al magistrado.

Por estos antecedentes, el "supremo" -que actualmente está de vacaciones- fue suspendido de su cargo por dos meses; tiene abierto un cuaderno de remoción en su contra por el máximo tribunal; y enfrenta una acusación constitucional.



Comisión investigadora ratifica a la Sala que apruebe AC: Defensa "piensa que somos tontos"

Por otra parte, la comisión investigadora que analiza la AC contra Simpertigue criticó a su abogado defensor, Felipe Lizama, de haber presentado antecedentes que no constituyen valor probatorio y, por lo tanto, de efectuar "maniobras dilatorias".

La instancia había votado y recomendado a la Cámara de Diputados aprobar el libelo, pero después anuló la decisión para recibir más antecedentes de parte de la defensa. Sin embargo, con lo ocurrido esta jornada, volvió a recomendar a la Sala dar el visto bueno a la AC.

De acuerdo con la comisión, Lizama ingresó facturas a nombre de Simpertigue, pero no demuestra quién las pagó. Asimismo, incluyeron comprobantes de movimientos -en Europa- de la tarjeta de crédito de la esposa del magistrado, pero dichos antecedentes no desvirtúan las acusaciones.

"El abogado (Lizama) no está presente, pero me imagino que nos está mirando. Yo le quiero preguntar si piensa que somos tontos, que no íbamos a revisar detalladamente estos antecedentes y que no nos íbamos a dar cuenta de sus maniobras dilatorias", reprochó la diputada FA Maite Orsini, presidenta de la comisión.

"Se adjuntaron 300 documentos y, entre ellos, no hay ningún dato que permita concluir que el ministro (Simpertigue) costeó sus viajes", fustigó.