Convenios: Comisión investigadora rechazó censura contra su presidente

Este lunes la Comisión Investigadora del caso "traspasos" de dineros desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hasta fundaciones rechazó la moción de censura presentada por la diputada Ericka Ñanco (RD) en contra de su par, José Miguel Castro (RN), para que deje la presidencia de la instancia.

Con siete votos en contra y cinco a favor, la comisión rechazó la solicitud de la diputada Ñanco, quien argumentó el lunes pasado "conflictos de interés" por parte de Castro al momento de indagar los convenios irregulares por parte de instituciones del Estado hacia fundaciones.

En tanto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, expuso este lunes ante la Comisión Investigadora en el Congreso.

Junto con describir las debilidades institucionales del sistema, el ministro Montes expuso que "hemos identificado las siguientes irregularidades más serias: conflicto de interés y transgresión del nivel de abstención; contratación de personal con cargo a los recursos transferidos que se desempeñan en Serviu o Seremi para hacer labores de línea de dichos servicios".

"Posible desvío de recursos de proveedores de fundaciones con fines no contemplados en los convenios, los proveedores que hacen cosas que no están contemplados en el convenio; riesgo de fraccionamiento de los convenios, un proyecto que se separe en varios para no cumplir ciertos requisitos; no dar cumplimiento al modelo de rendiciones", añadió.

En la instancia, Montes pidió a la comisión investigadora del caso "traspasos" que la parte final de su exposición de hoy sea en "sesión secreta", debido que iba a exponer antecedentes de personas directamente involucradas en el caso de las fundaciones.