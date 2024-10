El sistema judicial vive "probablemente" su crisis más importante, dice Cordero

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, advirtió en Cooperativa que "probablemente Chile está viviendo la crisis de su sistema de justicia más importante desde el retorno a la democracia", al comentar los escándalos que involucran a la destituida magistrada de la Corte Suprema Ángela Vivanco, al exfiscal metropolitano Oriente Manuel Guerra y al suspendido persecutor regional de Aysén Carlos Palma, señalados por sus chats y su vinculación con el abogado Luis Hermosilla, el principal protagonista del "caso audios" y en prisión preventiva por delitos de corrupción.

En entrevista con Lo Que Queda del Día, el secretario de Estado, experto en Derecho Público, dijo este viernes por la tarde que, aunque ha habido "crisis anteriores" en la estructura del Poder Judicial, "hoy día estamos en un conflicto que no solo está radicado" allí, sino que "también compromete la actuación del Ministerio Público".

"Chile tiene baja confianza institucional y lo que nosotros tenemos en el sistema de justicia es una baja muy significativa. Chile en las dos últimas décadas es de los países de la región que tienen menos confianza en su sistema de justicia. Es el país de la región donde las personas tienen mayor percepción de desigualdad ante la ley y los datos de la última encuesta de motores de confianza de la OCDE muestran a Chile como el país de mayor distancia con el promedio: 29 puntos de diferencia entre la confianza declarada y la confianza promedio en los países de la OCDE", indicó Cordero.

El ministro afirmó que "si uno lo mira más allá de la coyuntura, debe de existir un esfuerzo significativo por tratar de construir las bases para recuperar la confianza en el sistema de justicia y para eso indagar sobre hechos irregulares, la comisión de delitos, otras circunstancias similares, aplicar sanciones en los casos que corresponde y enmendar el rumbo en aquellas situaciones que puedan ser constitutivas de irregularidades son esenciales para recuperar esa confianza".

CITA DE VALENCIA CON CHADWICK Y HERMOSILLA

El titular de Justicia volvió a respaldar al fiscal nacional, Ángel Valencia, quien el miércoles, en El Diario de Cooperativa, admitió haber tenido encuentros, poco después de asumir su cargo, con el exministro del Interior Andrés Chadwick (UDI) y con Hermosilla.

"Yo entiendo que esa es una conversación producto de que estaba recién nombrado, una manera de limar asperezas" y "el fiscal Valencia ha sido claro sobre ese punto", señaló Cordero.

El ministro insistió en que "la manera en que el fiscal ha procedido, la manera en que ha transparentado esa conversación y, sobre todo, la forma en que ha actuado en la indagación de estos casos o ha gestionado el funcionamiento del Ministerio Público para indagar estos casos, creo que dan cuenta de la fidelidad que él tiene en el desempeño del cargo".

"Por cierto, el propio fiscal nacional declaró en su entrevista que, si él lo mira retrospectivamente, por cierto, hubiera entendido esa reunión de un modo distinto, pero yo me quedo con el cumplimiento de la función que el fiscal Valencia ha tenido desde que asumió el cargo hasta ahora", acotó.

Consultado si confía que Valencia ya ha revelado todo lo que tiene que decir respecto a eventuales comunicaciones con Hermosilla y Chadwick, Cordero fue tajante: "Yo confío en que el fiscal nacional, así como en el pasado señaló que él tenía comunicaciones por chat de WhatsApp con Hermosilla, ha entregado toda la información ahora respecto de si tuvo una reunión presencial adicional".

"Yo confío en la transparencia y en las declaraciones del fiscal nacional, y confío, esencialmente, porque creo que es una persona que tiene plena conciencia de la importancia que tiene el funcionamiento institucional para la credibilidad del funcionamiento del sistema de justicia y que el rol que él tiene en la actualidad es un rol no solo formal, sino que es simbólico también para recuperar esa confianza. Por lo tanto, entiendo que el fiscal ha entregado toda la información que estaba a disposición y que ha tomado la decisión de revelarla públicamente", enfatizó.

CHATS DE GUERRA Y EL CASO PENTA

Cordero también abordó la situación de Manuel Guerra, quien lideró la Fiscalía Metropolitana Oriente entre 2015 y 2021, y que es investigado por el Ministerio Público

por haber presuntamente entregado información a Luis Hermosilla sobre diligencias de alta connotación pública.

Requerido sobre una eventual reapertura del "caso Penta" a raíz de los vínculos entre Guerra y Hermosilla, el secretario de Estado explicó que "hay regulaciones procesales para este tipo de cosas que dan origen a revisiones extraordinarias, pero a mí no me corresponde entrar en ese detalle. Solo puedo decir a quienes nos están escuchando que hay regulaciones legales sobre ese punto, particularmente si se han cometido delitos, pero son reglas que están más bien pensadas en las personas imputadas o condenadas en ese tipo de casos".

"Lo que sí es que, si hay hechos irregulares que están asociados al incumplimiento de deberes, y si en el desarrollo de esas investigaciones se cometieron delitos u otro tipo de infracciones, son objetos de una investigación separada, y yo creo que no solo la indagación respecto del exfiscal Guerra, (sino que) también aquella que pueda estar vinculada a otros fiscales -la discusión sobre el fiscal (suspendido de Aysén, Carlos) Palma también creo que es otra dimensión de estas características- tiene que ver también con el esfuerzo que debe realizar el Ministerio Público, no solo el fiscal nacional, sino que también el resto de los miembros del Ministerio Público, por transparentar y por indagar completamente el conjunto de situaciones de investigación que podrían ser objetos de cuestionamiento, entre otras cosas, con indiferencia si hay querellas o no", planteó.

"Creo que también es conveniente tener en consideración el trabajo que está desarrollando la Unidad Anticorrupción que dirige el exfiscal Campos, (que) dan cuenta de una cierta lógica integrada de desarrollo. Yo confiaría en las indagaciones que está llevando a cabo el Ministerio Público en un modo coordinado en su interior y que, quizás, en la medida que avancen las investigaciones, ojalá podamos obtener respuestas sobre el resultado de esas indagaciones", subrayó.

REMOCIÓN DE VIVANCO ES "UN MENSAJE AL RESTO DE LOS JUECES"

Finalmente, Cordero planteó en Cooperativa que la destitución de Ángela Vivanco como ministra de la Corte Suprema es "un mensaje" de control interno por parte del máximo tribunal para el resto del Poder Judicial.

"Una vez que estalló (el caso), yo creo que la Corte Suprema abordó esto tempranamente, decidió instruir el trabajo de la Comisión de Ética y creo que es relevante sobre todo para un poder del Estado tomar por sí mismo las indagaciones de aspectos que puedan comprometer a alguno de sus miembros. Y esto, ¿por qué es tan relevante? Porque una manera de recuperar confianza es también demostrarle a la ciudadanía que cuando alguno de los miembros de la institución está comprometida, ella misma tiene capacidad de poder tener autocorrección. Esto es especialmente relevante en el caso de organismos autónomos o poderes del Estado y en el caso del Poder Judicial es relevante", sostuvo el ministro.

Aseguró que "para recuperar confianza también hay que pasar por un tránsito ingrato y ese tránsito ingrato es observarse a sí mismo, observar a sus pares y probablemente tomar decisiones dolorosas. Yo no creo que para ninguna institución es agradable tomar una decisión tan seria respecto de un par".

Con la remoción de Vivanco, reflexionó, "la Corte da un mensaje, en mi opinión, sobre la manera que entiende la función jurisdiccional, la posición del juez, la independencia y la imparcialidad con la cual debe actuar, que son los que define, en opinión de la Corte, este estándar de buen comportamiento. Entonces, yo no solo evaluaría la decisión de la Corte respecto de la decisión que se ha adoptado en torno a la ministra Vivanco, sino que también los elementos que sirven de base a la decisión y que, al ser unánime, es, en algún sentido, el mensaje queda al pleno al público y a la comunidad legal, pero también creo que es un mensaje interno al interior del Poder Judicial como elemento estructural o estructurante de lo que debe ser el comportamiento judicial".

"Entonces, el contenido de la decisión va más allá estrictamente de la decisión de remoción; detrás de esto también hay un mensaje y la definición de lo que la Corte entiende para sí y también para el resto de los jueces de la República", concluyó.