Claudia Castañeda, directora ejecutiva de la Fundación Trascender, destacó este sábado en Cooperativa los resultados de la Encuesta Nacional de Voluntariado y Solidaridad 2025, que reveló un aumento de 30 por ciento en la participación desde 2005.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la también académica de la Universidad Adolfo Ibáñez explicó que los grupos etarios con mayor participación "son los jóvenes, y (también) ha crecido mucho en los adultos mayores, muy coherente con la pirámide poblacional".

"Los principales motivadores que tienen las personas de participar es poder colaborar con la construcción de una sociedad más justa y equitativa, razones muy poderosas frente a una sociedad polarizada, y es por eso que queremos salir a contar esta buena noticia para generar más oportunidades de voluntariado", complementó.

