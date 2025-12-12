Un inusual incidente se registró esta mañana en pleno centro de Santiago, específicamente en la esquina de Nataniel Cox con Padre Miguel de Olivares, donde un asaltante en moto, retenido tras una detención ciudadana, fue rescatado por sus cómplices.

El delincuente había sustraído un teléfono celular e intentó escapar contra el sentido del tránsito, y chocó con un taxi. Esta acción permitió al taxista y a transeúntes inmovilizar al sujeto. Sin embargo, en medio de la retención, y a pesar de la frustración de un primer intento de fuga con un vehículo menor, el ladrón fue finalmente rescatado al subir a la plataforma de un camión, lo que le permitió huir de la escena.

