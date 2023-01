Una familia sufrió un violento robo en Providencia durante la noche del miércoles. Según la información policial, tres sujetos encapuchados y armados ingresaron a la vivienda -ubicada en Dinamarca con Diego de Almagro- e intimidaron y golpearon al padre frente a sus dos hijos, de dos y cuatro años, que fueron auxiliados por su madre. Una tía que se encontraba en el primer piso del hogar -y cuya presencia pasó inadvertida para los ladrones- aprovechó una oportunidad y, teléfono en mano, alertó a Seguridad Ciudadana. "Entraron, entraron, (vengan) rápido, por favor, rápido, rápido, rápido. Urgente, hay niños", clamó en voz muy baja para no ser escuchada por los delincuentes. Tras esto, el personal municipal llegó a la casa y los asaltantes huyeron con 60.000 pesos y las llaves de un auto, no sin antes disparar contra los funcionarios. Providencialmente, no hubo personas lesionadas en la balacera. Por disposición del Ministerio Público, personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros realiza diligencias para dar con la identidad y el paradero de los asaltantes.

