Región de Antofagasta registró en Hornitos su segunda muerte por inmersión en 24 horas
La víctima, un hombre de 60 años, fue arrastrada por remolinos mientras ingresaba al mar con su familia.
Más temprano, el cuerpo de un joven gendarme fue hallado tras desaparecer el sábado en Tocopilla.
Una segunda víctima fatal por inmersión se registró en la Región de Antofagasta, donde este domingo un hombre de 60 años, de nacionalidad chilena, falleció en el balneario de Hornitos en Mejillones, luego de ser arrastrado por remolinos mientras ingresaba al mar con su grupo familiar.
La tragedia ocurrió cerca de las 17:30 horas a la altura del kilometro 93, donde concurrieron los equipos de emergencia. A pesar de los esfuerzos por reanimación, la víctima falleció.
"Al llegar al lugar, la persona que estaba en peligro de inmersión estaba fuera, en la orilla, ya lo habían sacado otras otras familias que estaban alrededor de él. Lo encontramos en paro cardiorrespiratorio y procedimos a hacerle RCP, lo cual no dio frutos y el SAMA constató su muerte", señaló el segundo Comandante de Bomberos de Mejillones, Reinaldo Figueroa.
"Nosotros recomendamos a la gente generalmente no acercarse a la orilla del mar en lugares que no están autorizados, porque aún no se da (inicio oficial a) el período estival; por ende, no hay salvavidas, y Hornitos siempre se ha caracterizado por no ser apta para el baño".
La Armada adoptó el procedimiento, hecho que se suma a la muerte de un funcionario de Gendarmería que desapareció el sábado en la Playa Los Surfistas en Tocopilla, cuyo cuerpo fue encontrado la mañana de este domingo.