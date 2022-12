Una pareja fue víctima de una encerrona en horas de la noche en la comuna de Ñuñoa. Según relató la víctima, los delincuentes los persiguieron por varias calles, logrando escapar en -al menos- dos oportunidades: "Me meto al edificio tocando la bocina para que me abrieran rápidamente el portón y no lo logré, me encerraron por todos lados y no tuve ninguna escapatoria; se bajaron cuatro tipos en dos o tres autos y nos amenazan con pistolas", indicó el conductor del automóvil sustraído. No obstante, el móvil robado fue encontrado minutos después ya que contaba con cortacorriente. Desde Carabineros, el teniente Félix Carrasco señaló que anteriormente "en un lapso no superior a 30 minutos, ocurrieron en el eje de avenida Sucre -que limita a la comuna de Ñuñoa con Providencia- dos robos con intimidación... la modalidad era bastante similar".

