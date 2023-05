Dos funcionarios de Carabineros dispararon en al menos 11 oportunidades contra un vehículo con encargo por robo a bordo del cual había tres sujetos. Según la institución policial, los individuos habían intentado sustraer otro auto particular y, al ser fiscalizados, intentaron atropellar a los uniformados. Un registro del hecho, que tuvo lugar en Reñaca, muestra a los carabineros rodeando y disparando al vehículo de los presuntos ladrones, que fueron detenidos: registran antecedentes penales, pero no tenían órdenes pendientes. La balacera no dejó personas heridas y al interior del móvil "se encontraron elementos para cometer ilícitos, como inhibidores de señal y llaves electrónicas", dijo la policía.

