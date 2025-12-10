Delincuentes robaron 200 millones de pesos de una tienda de lujo en Quilicura

Un grupo de delincuentes asaltó este miércoles una tienda de lujo en el Mall Buenaventura, ubicado en la comuna de Quilicura, de la que sustrajeron al menos 200 millones de pesos en especies.

Según información policial, fueron cinco sujetos los que ingresaron a este local de ropa alrededor de las 15:15 horas.

El mayor de Carabineros Salvador Caro señaló que los encapuchados llegaron en tres vehículos: "Dos que esperan al exterior, en la salida, y uno que ingresa hasta donde está la tienda".

"Tenemos uno identificado por cámara, lo que fue entregado a personal de PDI. Conforme a la instrucción de la Fiscalía Centro Norte, se entregó la investigación a ellos", afirmó.

Situaciones similares han ocurrido durante el último tiempo, por lo que el oficial señaló que "no sabemos si son los mismos que están involucrados (en otros asaltos a malls). La PDI estará realizando la investigación correspondiente para dar con los autores del hecho".