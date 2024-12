Aprobada la interceptación telefónica, senador Latorre pide avanzar en secreto bancario

El senador Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) planteó en Cooperativa que, como la despachada ley antiterrorista incluye una norma que permite interceptar el tráfico de teléfonos celulares, se debería profundizar el levantamiento del secreto bancario.

El parlamentario, que votó a favor del informe de la comisión mixta que incluía el controversial sistema "Imsi Catcher", sostuvo en El Diario de Cooperativa que "mi convicción tiene que ver con que el Estado necesita fortalecer sus capacidades para enfrentar delitos tan graves como el terrorismo, y hacer efectiva una ley, porque recordemos que la legislación anterior no lo es: el Estado chileno incluso fue condenado en algunas veces en que la aplicó, y otras veces era muy difícil de comprobar un delito terrorista".

"Tenemos que fortalecer las capacidades del Estado, tanto para perseguir el terrorismo como también el crimen organizado, el tráfico de drogas a gran escala y el lucro, es decir, perseguir la ruta del dinero, y para eso, se tiene que levantar el secreto bancario, cosa a la que sectores de la derecha se oponen", observó, dado que la futura ley antievasión sólo flexibiliza el secreto bancario para la fiscalización tributaria.

En definitiva, "si vamos a estar disponibles para dar más herramientas a los agentes del Estado para -por ejemplo- interceptar comunicaciones, ¿por qué no darles también las herramientas para que, cuando hay operaciones financieras sospechosas, levanten el secreto bancario? (...) Si queremos perseguir en serio a los peces gordos, a las organizaciones lucrativas que mueven y lavan dinero, levantemos el secreto bancario, porque estamos llegando tarde".

Latorre insistió que "me cuesta entender la resistencia de sectores de derecha que dicen estar muy comprometidos con el combate contra el crimen organizado y la seguridad, pero no quieren entregar herramientas especiales de persecución penal del delito cuando se trata de organizaciones criminales lucrativas".

El senador relevó que ambas "son herramientas que no se están inventando en Chile, sino que se ocupan en el mundo moderno para combatir el crimen a gran escala, entonces me cuesta entender que esta derecha que habla tanto de seguridad no quiere perseguir a los peces gordos, los que financian o se benefician lucrativamente del crimen organizado".

Requerimiento ante el TC es "completamente legítimo"

Por otro lado, el oficialista señaló que el requerimiento que diputados comunistas y del FA alistan por los alcances del "Imsi Catcher" se explica porque "se extendieron las técnicas intrusivas que se les da a los agentes del Estado, de inteligencia, de interceptar comunicaciones, los teléfonos y que pueda ser muy masivo, se amplía a otros delitos, no necesariamente terroristas, pero sí muy importantes, como vinculados al tráfico de drogas o de armas".

"Eso no estaba dentro de las ideas matrices originales del proyecto, y por tanto, podría ser inadmisible, y es completamente legítimo" acudir al Tribunal Constitucional (TC) por este punto, ya que -a su juicio- "puede haber un mal uso, es decir, que agentes del Estado intercepten comunicaciones, como ha ocurrido con periodistas que están haciendo investigaciones, y eso ha llegado a la Justicia. La sociedad democrática tiene que protegerse de aquello".

En cuanto a las 37 firmas requeridas para la presentación ante el TC, Latorre cree que los impulsores van a conseguirlas, "porque si uno suma las bancadas que hicieron puntos críticos, ya sea de rechazo o de votar en contra o abstención -FA, PC, PS, algún otro que se me puede escapar-, juntan las firmas".