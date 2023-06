La vicepresidenta del gobernante partido Convergencia Social, Ximena Peralta, reprochó en El Primer Café que la derecha está usando el escándalo político del caso convenios, que involucra al oficialismo, para no discutir las reformas tributaria y previsional que impulsa el Gobierno. "La ministra (Jeannette) Jara y el ministro (Mario) Marcel han tenido una vocación de diálogo muy relevante (...) Pero hoy la contingencia política le está sirviendo de excusa a la oposición para no entrar al debate, en la idea de que aprobar estas leyes sería como una ganada del gobierno y no hay que dejarlo", criticó.

