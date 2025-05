Acusación constitucional contra Gonzalo Durán fue rechazada

La acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, fue rechazada este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La votación del libelo, que establecía una eventual responsabilidad política de Durán por la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental, que acabó con dos fallecidos, estuvo marcada por las abstenciones de las bancadas de la Democracia Cristiana (DC) y de Demócratas.

El resultado concluyó con 63 votos a favor y 63 en contra, pero fueron las 14 abstenciones que terminaron siendo decisivas en el resultado, puesto que para lograr la admisibilidad del libelo se necesitaban 73 votos.

⭕️Con 63 votos en contra, 63 a favor y 14 abstenciones, la Cámara rechaza la procedencia de la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán.



El libelo se entiende por no interpuesto. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) May 20, 2025

Se trata de la octava acusación constitucional de la oposición en contra de alguna autoridad del actual Gobierno que ha sido rechazada.

Durante la sesión en que se votaba la acusación constitucional en su contra, el delegado metropoliotano debió coordinar -vía telefónica- el trabajo de emergencia a raíz de la nube de gas que se registró esta mañana en la Región Metropolitana.

Luego de que el libelo fue rechazado, Gonzalo Durán expresó: "Quiero agradecer a los diputados de la DC, Demócratas y Amarillos, que se han abstenido en esta votación y que nos han expresado su respaldo".

"Quiero aprovechar de agradecer también a la enorme mayoría de alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana, que son aliados de nuestra tarea todos los días, y que nos han expresado su apoyo irrestricto en este proceso, incluidos muchos alcaldes de Chile Vamos que, en un acto de valentía, han expresado su respaldo a nuestra actuación", valoró la autoridad metropolitana.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, indicó que durante la sesión se escucharon argumentos absurdos para tratar de fundamentar el libelo que, desde el punto de vista del Ejecutivo, se insistió desde el principio que en no se tenían fundamentos legales para su aprobación.

Molestia en la oposición

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) manifestó su molestia por el resultado de la votación y señaló que la herramienta de la acusación constitucional no está siendo utilizada de manera adecuada.

En tanto, el diputado Henry Leal, jefe de bancada de la UDI, expresó su molestia respecto a la posibilidad de llegar a un eventual entendimiento con Demócratas o Amarillos de cara a las elecciones parlamentarias: "(Las abstenciones) no ayudan en nada, porque hay muchos que queremos construir acuerdos, pero hay sectores que no quieren, y esto ayuda a quienes no quieren que exista esa alianza, creo que dificulta aún más las conversaciones".