El diputado Francisco Undurraga planteó en El Primer Café que no ve razones para que su partido, Evópoli, "tenga que cambiar algo" su actitud tras el resultado del plebiscito constitucional. En materia del debate legislativo, subrayó que "nos hemos sentado en todas y cada una de las mesas (de diálogo) que el Gobierno ha convocado", mientras que en lo relativo a su sector, aclaró que existe una "diferenciación con el Partido Republicano que se genera en la posición política y el sueño país", que queda de manifiesto más en "cosas valóricas y sociales" que en pensamiento económico. En ese marco, afirmó que en Evópoli "no vamos a bailar al son de Republicanos, pero no por eso vamos a aceptar o concurrir a malas reformas", en directa alusión a la propuesta de pensiones del Ejecutivo.

