Elizalde: "Solo espero que al menos los que suscribimos el acuerdo lo cumplamos"

Después de que en la víspera la Comisión de Constitución del Senado aprobara y despachara el proyecto de reforma que habilita el nuevo proceso constituyente, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (Partido Socialista), reiteró este viernes el llamado para que se respete el acuerdo pactado por la mayoría de las fuerzas políticas el pasado 12 de diciembre.

Tras dos jornadas de votaciones y 189 indicaciones presentadas, el titular de la Cámara Alta comentó hoy que "la próxima semana vamos a votar en general y en particular el proyecto. Lo vamos a despachar completamente para que lo siga tramitando la Cámara de Diputados. Vamos a tener sesiones desde el martes al mediodía y después una sesión en la tarde. El día miércoles vamos a tener también una sesión al mediodía y otra en la tarde, con el objeto de que todos los senadores y senadoras puedan dar a conocer sus puntos de vista".

En ese sentido, Elizalde enfatizó que "el hecho de que se tramite con celeridad el proyecto no significa que no se va a llevar una discusión acuciosa, porque la idea es que todos los que quieran hablar hablen, todos los que quieran argumentan, argumenten, y todos los que quieran presentar una indicación lo hagan y se votarán".

"Yo solo espero que al menos los que suscribimos el acuerdo lo cumplamos", sentenció.

Por su parte, el senador Iván Moreira (UDI) expresó que "aquí hay un esfuerzo compartido con la centro izquierda, con la centro derecha y la derecha en torno a un objetivo común: una nueva Constitución para Chile. El no hacer nada hubiese sido muy peligroso para el futuro, en el Senado vamos a apurar, pero eso no significa que no vayamos a debatir ni a conversar ni a dialogar, pero nosotros estamos honrando nuestro compromiso de honor pese a las críticas, a la funa. Por lo tanto, Chile va a tener una nueva Constitución el 17 de diciembre del próximo año".

De acuerdo a los plazos aprobados para la elección de los integrantes del Consejo Constitucional, el 7 de mayo de 2023, es fundamental que esta reforma esté aprobada y despachada por ambas ramas del Congreso dentro de las dos primeras semanas de enero.