David Bravo aseguró que la tarea del próximo gobierno será "conducirse a partir de los consensos"

Publicado: | Fuente: Cooperativa
El economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, abordó este viernes en Cooperativa los principales desafíos que enfrentará el próximo gobierno en Chile para el desarrollo económico y laboral, destacando la importancia de la seguridad.

"La seguridad está muy ligada a las posibilidades económicas, al crecimiento económico y a las oportunidades de empleo", explicó el experto, que afirmo también que la tarea de la próxima administración en La Moneda, que asumirá en marzo, será "conducirse a partir de los consensos", tanto en seguridad como en empleo y otras materias.

Bravo concluyó que "no podemos seguir dándonos de tumbo en tumbo", instando a las autoridades a actuar con una visión de Estado para movilizar al país y aspirar a tasas de crecimiento del 4% en vez del actual 2-2,5%.

