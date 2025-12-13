El Gobierno, en conjunto con diversas instituciones, finalizó las coordinaciones para asegurar una jornada electoral presidencial transparente y segura este domingo.

"Está todo listo y dispuesto (...) Hemos hecho todas las coordinaciones respectivas para garantizar la seguridad, el transporte y la información necesaria para que cada chileno y chilena ejerza su derecho libremente y de forma segura", afirmó este sábado el subsecretario General de Gobierno, Erwin Díaz.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la autoridad, en un contexto donde la desinformación puede ser un factor, hizo un llamado enfático a la ciudadanía a "informarse a través de los canales oficiales”.

Asimismo, destacó la seguridad en los recintos electorales, el refuerzo del transporte público, las medidas para el voto accesible e inclusivo y recordó los motivos para no votar este domingo.

