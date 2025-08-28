Síguenos:
País | Política | Partido Comunista

Juan Andrés Lagos denunció "ofensiva política y comunicacional" contra el Partido Comunista

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El integrante de la comisión política del PC afirmó un "trato arbitrario y violento" hacia la colectividad, a raíz de la controversia generada por las declaraciones de Carmona.

Juan Andrés Lagos denunció
 ATON (archivo)

“La derecha aplaude de pie cuando nos quieren silenciar”, dijo Lagos.

En su programa Analizando la semana política, transmitido por YouTube junto a Omar Cid, el dirigente del Partido Comunista y exasesor de La Moneda, Juan Andrés Lagos, acusó un clima de "agresividad, descalificación e incluso violencia" hacia su partido y sus principales referentes.

"Impacta el nivel de estigmatización de los dichos del presidente del Partido Comunista, de la secretaria general y qué decir de Daniel Jadue, con quien se ha barrido completamente", afirmó Lagos, integrante de la comisión política de la colectividad.

El dirigente subrayó que las críticas no provienen solo de la oposición: "Esto llama la atención porque no solo viene de la derecha, también de sectores de la coalición de Gobierno. Hay una agresividad muy fuerte".

Asimismo, cuestionó que se intente instalar la idea de que el PC debe guardar silencio para no perjudicar una eventual candidatura presidencial: "Ese era el mensaje en los 80: 'Métanse debajo de la mesa porque complican las cosas'. Hoy se dice que nuestras declaraciones afectarían a Jeannette Jara, y eso es brutal y falso".

Lagos también rechazó que se responsabilice al PC por los problemas económicos: "Mírense al espejo, señoras y señores de la derecha y de sectores del pacto transicional. Ustedes han impulsado la política económica desde los 90 en adelante, incluido este Gobierno. No le echen la culpa al PC del déficit fiscal ni del bajo crecimiento".

Finalmente, aseguró que al partido "lo están golpeando de manera arbitraria, injusta y falsa", y advirtió sobre la gravedad de los intentos de silenciar voces críticas: "No mandar a callar, no mandar a silenciar. La derecha aplaude de pie cuando eso ocurre".

