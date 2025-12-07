El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, realizó el sábado un acto de cierre de campaña en Concepción (Región del Biobío) y entregó nuevas luces sobre sus planes migratorios, tras haber suavizado a mitad de semana, en el debate de la Archi, su promesa de expulsar a extranjeros irregulares y afirmar que en realidad los "invitaría" a salir de Chile.

En la ciudad penquista, el abanderado reiteró su ultimátum: "Les quedan 95 días a los inmigrantes irregulares", pero añadió: "No es que el día 95 vayamos a expulsar a 300 mil personas; no: a esas personas les decimos hoy día que, si quieren alguna vez volver a Chile y entrar por la puerta, tienen que partir (de nuestro país) de aquí a 95 días".

"Y no los vamos a ir a buscar, ellos van a venir", acotó el exdiputado: "Esto es de sentido común, no es con la fuerza".

