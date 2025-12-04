Jara: "La centroizquierda y el progresismo han hecho que Chile crezca"

La candidata presidencial del oficialismo y de la DC, Jeannette Jara, afirmó esta jornada que "la centroizquierda y el progresismo son los que han hecho que Chile crezca".

La exministra del Trabajo, que se encuentra en la comuna de San Bernardo con motivo de su campaña, fue consultada sobre los dichos del Presidente Boric emitidos anoche durante su última participación en el Encuentro Nacional de la Industria; además de la presunta tesis de que "Chile se cae a pedazos", instalada por la oposición.

En la instancia, el Mandatario aseguró que su Administración "sentó las bases para que se pueda crecer más", a lo que Jara respondió: "Después del Gobierno en el que me tocó participar -que sí fue uno de emergencia, porque se recibió con una alta inflación, una economía estancada y producto de una pandemia-, lo que hoy veo para Chile es un buen futuro".

"A partir de marzo me tocará implementar la Ley de Permisos (Sectoriales) y no basta con decir que vamos a invitar a que se cumpla o que depende según cómo se va a implementar -expresó la candidata en referencia a la forma de responder de su contendor, José Antonio Kast, en los debates-, sino que hay que tener conocimiento del Estado, capacidad de coordinación y liderazgo concreto".

"Todo eso está en este sector (el oficialismo), que ha hecho grande a Chile durante muchas décadas. La centroizquierda chilena y el progresismo son los que han hecho que Chile crezca", subrayó Jara.

La presidenciable, que además afirmó que en sus primeros 100 días de Gobierno intervendrá policialmente 100 barrios, anunció que su cierre de campaña será en la Región de Coquimbo.