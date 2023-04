Durante la sesión de este martes en la Comisión de Seguridad del Senado se produjo un altercado entre el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, y el senador Felipe Kast (Evópoli), presidente de la instancia. El legislador insistió en pedir la votación del proyecto que castiga con penas de cárcel el delito de usurpación, porque a su juicio el secretario de Estado ya había explicado su postura. Ante ello el representante del Gobierno comentó (creyendo que estaba apagado su micrófono) que su interlocutor era un "bruto". Inmediatamente Kast reaccionó molesto: "¿Cómo se le ocurre faltar el respeto? Yo no le he faltado el respeto a usted. Cuando usted reitera su argumento tres veces, con un ánimo completamente de dilatar y soberbio, a mí no me parece".

