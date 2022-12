El exsubsecretario de la Segpres Máximo Pavez (UDI) deploró en El Primer Café las críticas del Presidente Gabriel Boric contra el Senado por el doble rechazo a sus nominados para fiscal nacional. El Mandatario afirmó que, con su actuar, la Cámara Alta exhibe "una debilidad" del Estado que "termina facilitando la acción de los delincuentes". Pavez estimó que esta aformación es "grave, una provocación a un poder del Estado absolutamente innecesaria y muy delicada". El abogado gremialista opinó que "el Presidente a veces olvida que ya no es parlamentario, especialmente diputado; olvida que ya no puede hablar desde los fueros de la Cámara Baja, que es fiscalizadora y desde la cual puede disparar hacia otros poderes del Estado a diestra y siniestra". Advirtió que los últimos cuestionamientos del Jefe de Estado a la Cámara Alta "van a encarajinar el ambiente no solo con los senadores de oposición, sino con los propios parlamentarios de sus filas, que en el fondo reclaman que falta una gestión política y legislativa y tender puentes con el Senado".

