Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado y neblina
Santiago17.7°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Presidente Boric

Boric destacó "espíritu progresista" de su Gobierno y proyectó último tramo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Con un enfoque en "gobernabilidad con sentido social", el Mandatario destacó la aprobación del sueldo mínimo y el royalty minero, entre otros proyectos emblemáticos.

A siete meses del fin de su periodo, enfatizó la necesidad de "gobernar bien hasta el último minuto".

Boric destacó
 ATON

El Presidente Boric lideró el Consejo de Gabinete de agosto, resaltando los avances de su administración y definiendo la hoja de ruta para los próximos siete meses.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente Gabriel Boric lideró este viernes el Consejo de Gabinete de agosto, instancia en la que entregó un mensaje a sus ministros enfocado en los proyectos que su gobierno ha logrado sacar adelante y que, según él, poseen un "espíritu progresista".

"Una de las cosas que hemos logrado en nuestro gobierno es gobernabilidad con sentido social. El sueldo mínimo lo sacamos adelante con empresarios y trabajadores. La ley de fraccionamiento pesquero, que va exactamente en la línea de la distribución justa de la riqueza, la sacamos adelante en diálogo con las organizaciones de pescadores", destacó el Mandatario desde el Palacio de La Moneda.

A esto sumó también "el royalty minero, que no fue fácil y lo sacamos adelante en conversación con los grandes gremios empresariales".

A siete meses del término de su administración, el jefe de Estado reconoció que aún quedan "mucho que hacer", subrayando la importancia de "gobernar bien" hasta el último minuto con el 100% de energía.

Entre los proyectos pendientes que mencionó se encuentran la implementación de la reforma previsional, el proyecto de sala cuna universal y la iniciativa que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE).

Otras voces en el gabinete

Durante el Consejo de Gabinete, también expusieron otras figuras clave del gobierno. Soledad Larraín, presidenta de la Comisión Verdad y Niñez, entregó un punto de prensa con los resultados de su comisión.

Asimismo, el ministro de Economía, Nicolás Grau, abordó temas como la ley de permisos sectoriales y la colaboración interministerial necesaria para su implementación.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada