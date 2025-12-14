En su primer discurso como Presidente electo, José Antonio Kast apuntó a los desafíos que enfrentará desde el 11 de marzo. Afirmó que "queremos impulsar un gran acuerdo social, a pesar de que dicen que no somos buenos para los acuerdos, para resolver los grandes problemas del país".

Sobre sus prioridades apuntó que "Chile volverá a ser libre del crimen, libre de la angustia, libre del temor".

Y también hizo alusión a los aportes de los expresidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

