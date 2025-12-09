Banda criminal sumó 184 años de cárcel en Antofagasta: Era liderada por "Zeus"

A penas que suman 184 años de cárcel fueron condenados el líder de una organización criminal colombiana, apodado "Zeus" o "Satanás", y su banda, quienes operaban en el Campamento Génesis II, en el sector centro alto de Antofagasta.

Este grupo delictual que utilizaba la violencia e intimidación para mantener el control territorial y el tráfico de drogas, fue desarticulado en un megaoperativo por la Unidad SACFI de la Fiscalía Regional, en conjunto con la BRIANCO de la PDI.

"Una sentencia contundente y muy importante para nuestro Ministerio Público, no sólo por la cuantía de las penas, sino que, muy especialmente, porque significa que este grupo criminal, autor de delitos sumamente graves y violentos, pasará muchos años tras las rejas, y su principal líder, Zeus o Satanás, nunca más podrá amenazar la seguridad de nuestra población", señaló el fiscal Regional, Juan Castro Bekios.

El contundente fallo en 313 páginas establece la responsabilidad de cada uno de los miembros y las penas que deberán cumplirse de manera efectiva, siendo su líder, Javier González Valencia, condenado a 77 años de cárcel y los otros nueve integrantes, también de nacionalidad colombiana, a penas que alcanzan los 107 años.

La Fiscalía se expresó conforme con el fallo pese a que solicitaba penas que sumaban 300 años para este grupo delictual, 121 años sólo para el lider.

Para este juicio, que se prolongó por más de un mes, fueron necesarias distintas medidas de seguridad, tanto para jueces, como para fiscales y testigos, debido a la naturaleza y gravedad de los delitos investigados.

Según se pudo establecer en base a la investigación, esta organización criminal operó desde, al menos, el año 2023 en la capital regional, siendo su líder, Javier Valencia González (40), un avezado delincuente de origen colombiano con un pedido de extradición activo en su país por diversos delitos violentos.