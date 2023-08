El Ejército aclaró durante esta jornada sus razones para no utilizar armas de fuego en el marco de un extenso operativo llevado a cabo en Temucuicui y que terminó con enfrentamientos entre comuneros y Carabineros, situación que derivó en diversas críticas políticas.

El incidente se produjo el martes pasado, cuando los uniformados ingresaron al enclave ubicado en Ercilla, Región de La Araucanía, para recuperar una camioneta fiscal que había sido robada violentamente a funcionarios de salud en una ronda médica.

El comandante de las Fuerzas Armadas en el estado de excepción para la Araucanía, Rafael Cabrera, planteó que "al no haber un blanco definido y al no estar en riesgo el personal y medios, el comandante de la unidad que estaba en terreno actuó de buena forma y decidió no emplear su armamento para evitar ese daño colateral".

"Nosotros siempre le vamos a dar cumplimiento a las reglas del uso de la fuerza y cuando lo tengamos que hacer lo vamos a emplear como corresponde, cuando tengamos el blanco definido. Los drones estuvieron desplegados en todo momento, el UAV estaba en estado de alerta y no pudo volar por condiciones meteorológicas, ese día estaba lloviendo, todos los helicópteros se ocuparon", recalcó.

Pese al duro enfrentamiento, no hubo policías o civiles lesionados.