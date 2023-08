Avenida Borgoño, vía que une Viña del Mar con Concón sufrió un enorme socavón en horas de la noche tras el paso del sistema frontal, lo que derivó en la evacuación de un edificio. El seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Yanino Riquelme, anunció que van a investigar este hecho para poder "recabar la información respecto a cuáles fueron las indicaciones y por qué se tomó finalmente la medida de sumarle mayor carga a este colector. No lo tenemos en este momento. Está tomando la carga de aguas lluvia de todo el sector urbano que se transformó en la parte alta de las dunas". Asimismo, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, recalcó que "ya no hay tránsito posible. Ya no solo es un riesgo, sino que se ha socavado completamente la vía inferior", y advirtió que "esto ha ido avanzando durante las horas y, además, la carga hídrica no ha parado, así que estamos monitoreando". En esta línea, afirmó que existe la posibilidad de que esta obra "el año 2005 se haya diseñado de manera inadecuada, por lo tanto, la infraestructura hidráulica ha colapsado", o bien "existe la posibilidad de que ésta se haya sobrecargado por los aumentos de los ramales el año 2017".

LEER ARTICULO COMPLETO