"Nunca logramos establecer confianza": Gobierno removió a director de Salud Valparaíso-San Antonio

El Ministerio de Salud confirmó que aceptó la renuncia -previamente solicitada- a Fernando Olmedo, ahora exdirector del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, luego del informe de la auditoría que realizó la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

El documento había evidenciado una serie de irregularidades y, según Olmedo, algunos aspectos "básicamente están resueltos en este minuto porque hubo un acta de trabajo con el auditor donde comprometimos hacer las mejoras que correspondían que estaban orientadas a la inexistencia de manuales, con la necesidad de incorporar algunas resoluciones que el auditor no había tenido a la vista".

En ese sentido, Fernando Olmedo indicó que a lo menos "es llamativo" que le hayan solicitado la renuncia al cargo sin haber sido evaluado en los siete meses que ocupó el cargo.

"La ministra, al pedirme la renuncia, lo hace en base a la pérdida de confianza que nunca logramos establecer, por cuanto ella me recibió una vez en siete meses para solicitar mi renuncia sin ninguna base de alguna evaluación, sino que por estos antecedentes que se encuentran en proceso, ni siquiera los sumarios están concluidos", afirmó el ahora exdirector.

"Entonces, por lo menos es llamativo que el sistema de alta dirección pública esté generando cuerpos directivos que duran tan poco: o está fallando el sistema de alta dirección pública o el Ministerio no está efectuando un trabajo como corresponde porque el sistema de alta dirección pública es caro implementarlo", comentó Olmedo.

Agregó que "esta auditoría la ministra la solicita a un mes de yo asumir, luego de almorzar con los gremios y recibir denuncias de un gremio minoritario. Este gremio, durante los últimos cinco años, ha tenido la misma conducta, el mismo tipo de reacción cuando llega un nuevo directivo y ningún directivo en estos últimos cinco años, en el Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio, termina su periodo, lo que es muy llamativo".

"ERRORES CONVERTIDOS EN PRÁCTICAS"

Pese a sus descargos, el enfermero de profesión sostuvo ante las observaciones hechas en la auditoría que "bastaría con decir que estamos bajo el decreto de pandemia vigente hasta agosto y que flexibiliza varios procedimientos administrativos".

"Sin embargo, asumo que hay errores administrativos que se vienen arrastrando de gestiones anteriores y que se han transformado en prácticas que lamentablemente se han vuelto a repetir", admitió.

Sin embargo, la exautoridad afirmó que en su administración "no se ha malgastado ni un peso, por el contrario, vale señalar que se gestionaron 2.600 millones de pesos que el Gobierno Regional aportó a la gestión para enfrentar la crisis respiratoria y que va a permitir que el hospital Van Buren cuente con equipamiento de mejor calidad en las unidades más críticas".

Finalmente, sobre la renuncia, Olmedo señaló que "cuando me despedí de la ministra me dijo 'perdón por todo', y yo le dije 'perdón a usted por no haber podido ganar su confianza'".

Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Salud agradeció la labor de Fernando Olmedo e informó que la dirección subrogante del Servicios de Salud porteño la asumirá Cristián Gálvez López, quien es director del siquiátrico Hospital del Salvador.