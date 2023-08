Jubilado fue condenado por homicidio involuntario de joven chilena en República Checa

El Tribunal del Distrito 6 de Praga, en República Checa, sentenció a Josef Kasl, un jubilado de 74 años, por el homicidio involuntario de la chilena Consuelo Zambra, atropellada por un taxi fuera de control el pasado 31 de enero.

La joven estaba de intercambio en la Charles University y se encontraba caminando en rumbo a una biblioteca cuando fue embestida por un vehículo sin conductor, siendo aplastada contra una vitrina. Pese a los esfuerzos de reanimación por parte de los rescatistas, que se extendieron por media hora, Consuelo perdió la vida en el lugar.

Luego de que el tribunal aprobara un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa del imputado, en la audiencia se leyó que el fiscal y el acusado "han acordado imponer una pena de dos años de prisión, cuya ejecución se suspenderá durante un periodo de prueba de dos años y una pena de prohibición de conducir vehículos de motor de todo tipo durante cinco años", informó LUN.

La jueza Veronika Koropecká, en la justificación de la decisión, dijo que "el acusado ha mostrado remordimiento. Confiesa plenamente. El acuerdo se ajusta plenamente a los hechos establecidos".

Al mismo tiempo, la magistrada afirmó que la sentencia propuesta era razonable a juicio del tribunal, pues el hombre arriesgaba seis años de prisión.

La investigación estableció que el 31 de enero, Kasl estacionó su auto en una calle de un vecindario de Praga luego del mediodía para bajar a comprar una tienda, olvidando dejar frenado el auto. Fue en ese momento que el automóvil comenzó a moverse hasta chocar contra un tranvía que pasaba.

El impacto de ese choque hizo rebotar el vehículo e ingresó a la acera, golpeando a la joven chilena contra una vidriería.

FAMILIA DE CONSUELO ESTÁ DESCONFORME

Según el diario local Novinky, el taxista aceptó sus cargos: "No entiendo cómo pudo pasar algo así. Es difícil para mí hablar, pero me gustaría disculparme. Hice una cosa sin sentido. No lo entiendo", dijo en la corte.

La familia de Consuelo, que vive en Iquique, manifestó el rechazo al resultado del juicio. Su hermana mayor, Constanza Zambra, dijo al rotativo que "la Fiscalía presentó un acuerdo al juzgado y la jueza lo aprobó, pero nosotros manifestamos que no estábamos conformes. Él ya no debería volver a manejar, tiene 74 años, deberían haberle quitado la licencia de por vida".

Por ello, solicitaron al tribunal que haga una revisión de las políticas públicas de las leyes sobre actividades que puedan ejercer los pensionados: "Ese señor está jubilado, pero sigue trabajando en el transporte de pasajeros, que es una actividad que implica estar muy atento".

"Es de conocimiento científico que hay muchos cambios asociados al envejecimiento y un adulto mayor no tiene esas capacidades, porque se pierde la memoria, hay mayor distracción, disminuye la velocidad del procesamiento. No queremos que otra familia vuelva a pasar por este dolor tan inmenso por la irresponsabilidad de alguien y porque las leyes son suficientes para resguardar la vida de las personas", sentenció.

Consultada, si es que el taxista se comunicó con la familia, la joven explicó que a través de los abogados "se envió una carta de disculpas, pero la verdad es que no vimos un real arrepentimiento. Para él fue un olvido, un descuido, pero la consecuencia fue fatal".

"Algo tiene que cambiar con la muerte de Consuelo, no puede seguir todo como si nada hubiese pasado. Nos dijeron que si cometía una falta, la pena se hace efectiva. Es súper injusto porque esperábamos que al menos él pagara algo con cárcel", manifestó Constanza.