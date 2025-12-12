"Navidad Segura": Más de 2.000 carabineros reforzarán vigilancia en 175 puntos críticos de la RM

Ante la proximidad de las festividades de fin de año, el Gobierno puso en marcha el plan "Navidad Segura" para intensificar la vigilancia en los 175 puntos críticos identificados en la Región Metropolitana, justamente en un momento en que se ha registrado un aumento en las agresiones a personal de seguridad municipal y privada.

Esta estrategia busca combatir el comercio ambulante ilegal y las economías ilícitas que se acrecientan en la época navideña, mediante un despliegue reforzado de Carabineros y recursos municipales.

Foto: ATON

El programa contempla la movilización de más de 2.000 efectivos de Carabineros a nivel nacional, cubriendo especialmente centros comerciales y ferias navideñas. Un ejemplo de este despliegue se vivió en Estación Central, donde el alcalde Felipe Muñoz detalló la estrategia local: "Ustedes pueden ver que va a haber mayor contingente policial en este lugar con estrategia de infantería".

A esto se suma la disposición de cinco vehículos, dos motocicletas y un camión municipal, además de una camioneta con alza hombre para la televigilancia activa.

"También tenemos nuestra estrategia que se ha instalado en el sector de Jotabeche con nuestra garita financiada también por el Gobierno Regional, en el cual también hemos establecido una estrategia de puntos fijos", señaló Muñoz.

Foto: ATON

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, destacó el objetivo central de la intervención, enfocada "recuperar el espacio público y al mismo tiempo intervenir sobre todas las economías ilícitas que hay detrás, que distribuyen y que generan inseguridades y delitos y que se acrecientan en el contexto de la Navidad y fin de año".

Foto: ATON

Ley de Seguridad Municipal

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, abordó la reciente ola de violencia —que incluye atropellos y apuñalamientos— que ha afectado a guardias privados y municipales. Enfatizó cómo la recién aprobada Ley de Seguridad Municipal busca proteger este trabajo, indicando que, gracias a la nueva legislación, "para que la ciudadanía sepa de que agredir a un funcionario municipal en el ejercicio de sus funciones va a tener mayor pena".

Además de las sanciones a los agresores, la autoridad subrayó la importancia de "trasladar la corresponsabilidad, porque el comercio ilegal es muchas veces financiar el crimen organizado, el comercio ilícito y el contrabando", recordando que la nueva ley municipal, pendiente de promulgación y revisión por el Tribunal Constitucional, también contempla multas para quienes compran en el comercio ambulante.

Finalmente, el contexto de seguridad se da en medio de cambios legislativos clave. Mientras que la Ley de Seguridad Municipal todavía espera su promulgación y la definición de un reglamento (con plazo de seis meses), la Ley de Seguridad Privada ya se encuentra vigente desde hace dos semanas. Esta última ya establece parámetros claros sobre quién puede portar armas, dependiendo de la actividad realizada y el manejo de valores.