Gremio: Recuperar Meiggs tomará al menos un año, porque ambulantes intentarán volver

El presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs (ADBM), Adolfo Numi, estimó que la recuperación total del sector, que las autoridades iniciaron esta semana con dos operativos para erradicar a los "toldos azules", tomará al menos un año, pues los comerciantes ilegales intentarán volver.

Consultado en Lo que Queda del Día sobre el procedimiento de este martes, el líder de la ABDM -conformada por empresas e inmobiliarias del sector que buscan impulsar su transformación- lo consideró exitoso, mas "no exento de dificultades".

"Hubo resistencia de grupos de ambulantes, la situación se puso tensa, hubo ataques de histeria. No son cosas fáciles ni agradables de hacer, por supuesto, pero son cuestiones que la ciudadanía exigía; tomar el control de por lo menos una parte del barrio era necesario", subrayó el dirigente.

Además, observó que "lo que se recuperó hoy es el Meiggs histórico -Garland, Meiggs y Campbell-, y es el mismo lugar desde donde fueron expulsados los funcionarios municipales hace como un mes. Entonces, también había un simbolismo por recuperarlo, y se logró, pero no fue fácil".

"Lo que viene tampoco es fácil, porque hay que sostener esta victoria, esta recuperación, porque los ambulantes van a tratar de recuperar ese espacio, van a tratar de meterse y van a haber conflictos. Por tanto, este es un asunto que recién comienza", aseveró.

De todos modos, confía en que "es posible recuperar el barrio, por supuesto, con acciones como la de hoy, donde actuaron coordinadamente el Gobierno Regional, el delegado presidencial (Gonzalo Durán), el Ministerio de Seguridad Pública, y el Municipio. Esta tarea requiere un trabajo conjunto, no es posible realizarla por un solo estamento".

Con todo, el dirigente cree que la desocupación total del comercio ilegal "va a demorar un año al menos. No puede ser menos, porque debe ir avanzando paulatinamente, y es un proceso muy complejo, pero hay que hacerlo".

Recurrir a privados para cercar el área

Numi también se refirió a su propuesta de cerrar ciertas calles del barrio, y que estas cuenten con la custodia de guardias para evitar el regreso de los ambulantes, algo que la ADBM busca financiar con recursos de privados, a través de un proceso supervisado por la Corporación de Desarrollo de Santiago (Cordesan).

"Es algo que, en realidad, no debiera hacerse, que los privados financien a gente como colaboradores de la seguridad municipal, pero en el presupuesto actual del Municipio no está considerado, hay falta de recursos, y creo que por un periodo transitorio, los privados vamos a tener que hacer un sacrificio y solventar parte de esos gastos", puntualizó.

Al cierre, reiteró que esta medida no puede ser permanente, y que las labores recién empiezan: "Hay que hacer un trabajo de larga data, ser muy perseverantes, no desanimarse, y como Asociación, no tenemos el derecho a ser pesimistas".